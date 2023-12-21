«Ты сегодня бегаешь по кругу». Мирзов рассказал о конфликте с Юраном в «Химках»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов вспомнил о конфликте с Сергеем Юраном в период выступлений за «Химки».

В апреле 2022 года я не сыграл с ЦСКА, потому что был против решения Юрана поставить Илью Садыгова в старт? Не совсем. За несколько дней до матча мы играли в футбол на маленькие ворота на тренировке. Моя команда проигрывала, нам забили очередной гол, а я не успел прервать мяч в подкате. В итоге разозлился, пнул ворота ― они упали. Юран из-за этого разозлился и выгнал меня с тренировки.

Мне не могло прийти в голову, что из-за этого надо идти извиняться. Такие эмоции бывают у каждого футболиста, это нормально. На следующий день выходим на тренировку, Юран говорит: «Мирзов сегодня бегает по кругу». Я говорю: «Окей, без проблем». Я так не тренировался все три дня до матча, в итоге меня не включили в заявку.

Что касается Ильи, то в той ситуации конкретно к нему вопросов не было, ничего личного. Просто мы тогда шли хорошо, обыграли на выезде «Урал», «Рубин». А здесь неожиданно на игру с ЦСКА меняется состав. Все начали думать: почему так? А когда ты борешься за выживание, конечно, мысли разные приходят. В итоге это всё разлетелось, поэтому был такой ажиотаж», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.