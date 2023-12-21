Резиуан Мирзов сравнил футбол в России и Азербайджане

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов оценил уровень чемпионата Азербайджана по футболу и сравнил его с Российской Премьер-Лигой.

«Уровень чемпионата Азербайджана хороший, я удивился. Когда сюда ехал, мне говорили, что это чемпионат двух-трёх команд. Но в этом сезоне многое поменялось ― последнее место может выиграть у третьего, есть семь-восемь команд хорошего уровня. Реально очень интересно. Если сравнивать с РПЛ, то в Азербайджане более атакующий футбол. Есть, конечно, несколько команд, которые в автобусе закрываются так, что ключей не найти. Но в основном всё в атаку.

В РПЛ за игру бывает по три-четыре момента всего ― здесь такого нет. Да, в России уровень выше, но местная лига к этому идёт. Например, в прошлом сезоне были люди, которые больше 20 голов за сезон забили. Сейчас такого нет, качество повысилось», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мирзов перешел в «Нефтчи» из «Химок» в сентябре 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в € 1 млн.