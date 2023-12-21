Пресс-служба «Барселоны»: наш клуб полностью удовлетворён решением суда по Суперлиге

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление о решении Европейского суда. Напомним, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. В качестве одного из инициаторов создания нового турнира выступал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«Барселона» хочет выразить своё удовлетворение вердиктом Европейского суда, оценивавшего проект Суперлиги. Как один из клубов, продвигающих данный проект, «Барселона» считает, что это решение прокладывает путь к новому европейскому футбольному соревнованию элитного уровня.

Наш клуб выступает против монополии на футбольный мир. Мы хотим инициировать новые дискуссии относительно того, каким образом в будущем должны развиваться европейские клубные соревнования», — написала пресс-служба «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.