Канчельскис: Сербия — отличный спарринг-партнёр с хорошими футболистами

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о товарищеском матче между российской национальной командой и Сербией, который состоится в марте 2024 года.

«Сербия — отличный спарринг-партнёр для сборной России с хорошими футболистами. Сыграть с такой командой — отличный шанс проявить себя. Хорошо, что у нас есть возможность сыграть с ними. Что касается результата, то давайте дождёмся самой игры. Сначала сами всё увидим, потом уже будем обсуждать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее появилась информация, что встреча команд может состояться в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.