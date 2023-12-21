Чернышов: матч с Сербией для России — как для кого-то финал чемпионата Европы или мира

Бывший защитник московского «Динамо» Андрей Чернышов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии. По предварительным данным, встреча команд состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Матч с Сербией — превосходный вариант, учитывая нынешнюю ситуацию. Я всегда говорил, что Сербия — серьёзный соперник. У них всегда много хороших футболистов. Можно составить не только одну сборную из тех, кто выступает в ведущих топ-чемпионатах. Можно составить ещё одну сборную и из тех, кто играет не в очень сильных чемпионатах. Очень много талантливых и сильных футболистов. Сербы последние годы попадают на трудные международные турниры, но проблема одна — там они не могут выступить хорошо. Чего-то им не хватает. Но на сегодняшний день это серьёзная команда.

Хорошо, что у нас будет такой соперник для спарринга. Помню, когда в Белграде проиграли им крупно в Лиге наций. В этом матче не должно быть никаких экспериментов и просмотров. Было время, когда можно было смотреть много игроков. В этой встрече всё должно воплотиться, что делал тренерский штаб. Этот матч для нас — как для кого-то финал чемпионата Европы или мира. Это проверка, где же мы находимся на данном этапе. Играть надо будет на полную», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.