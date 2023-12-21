Источник: «Ростов» интересуется 21-летним игроком узбекского «Пахтакора»

Футбольный клуб «Ростов» заинтересован в том, чтобы либо в предстоящее зимнее трансферное окно, либо в будущем подписать 21-летнего полузащитника «Пахтакора» и олимпийской сборной Узбекистана Диёра Холматова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, российский клуб собирается взять Диёра в аренду с правом выкупа. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин уже лично поговорил с футболистом. Также сообщается, что клуб из Ташкента в ближайшие полгода не собирается расставаться с игроком, так как в апреле пройдёт Кубок Азии в Катаре, откуда идёт отбор на летнюю Олимпиаду в Париже.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 32 встречах «Пахтакора» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Холматова в € 750 тысяч.