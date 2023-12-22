Игрок «Челси» Джеймс — о травме: я получил больше ненависти и негатива, чем поддержки

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс рассказал о перенесённой операции, а также высказался о реакции людей после полученной травмы.

«Весь футбольный мир знал, что я получил травму, но процедура, которую я пройду в этот раз, заняла чуть больше времени, чтобы найти оптимальное решение. Сегодня мне сделали операцию, чтобы попытаться решить проблему с подколенным сухожилием, и восстановление началось, как физическое, так и психологическое.

С момента травмы я получил много поддержки, но гораздо больше ненависти и негатива. Поверьте, я не хочу быть травмированным, я счастлив больше всего, когда играю в футбол. Спасибо тем понимающим людям, которые поддерживают меня, несмотря на максимумы и минимумы, это очень помогает. Будьте здоровы», — написал Джеймс на своей странице в соцсети.

Напомним, в минувшем октябре Джеймс восстановился от травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил 56 дней. Однако в декабрьском матче чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:2) англичанин вновь получил травму подколенного сухожилия, из-за которой может пропустить три месяца. Весной 2023 года Джеймс также пропустил месяц, восстанавливаясь от данного повреждения.