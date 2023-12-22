«Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей

«Реал» не проигрывает в чемпионате Испании 12 матчей подряд. Мадридский клуб одержал девять побед и трижды сыграл вничью.
Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Испании, «Алавес» принимал «Реал». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Победный гол за «Реал» на 92-й минуте забил Лукас Васкес. Отметим, «Реал» играл в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Начо Фернандеса.
Напомним, «Реал» набрал 45 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Столько же очков и у «Жироны», которая занимает второе место. «Алавес», в свою очередь, находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.
В следующем туре чемпионата Испании «Алавес» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Реал» проведёт матч с «Мальоркой». Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.
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