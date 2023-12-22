В Алжире отложили все матчи в ближайшие выходные из-за гибели игрока и тренера в ДТП

Автобус клуба алжирской Лиги 1 «Мулудия Эль-Баяд» попал в автокатастрофу, сообщает Mundo Deportivo. Команда ехала в Тизи-Узу на выездной матч 11-го тура национального чемпионата против «ЖС Кабилия».
В ДТП погиб помощник главного тренера Халед Мефтах и 27-летний вратарь Закария Бузиани, сыгравший в двух матчах текущего сезона. 10 других членов команды «Мулудия Эль-Баяд» получили травмы.
Из-за трагедии национальная федерация футбола решила отложить все футбольные мероприятия и матчи, запланированные на ближайшие выходные, на всей территории страны. Также на более поздний срок перенесена жеребьёвка Кубка Алжира, запланированная на 26 декабря.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и министр спорта Абдеррахман Хаммад выразили соболезнования семьям погибших.
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