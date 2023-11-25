«Просто разбил машину». Балотелли прокомментировал ДТП со своим участием

Бывший нападающий сборной Италии, «Интера» и «Манчестер Сити», ныне выступающий за турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор», Марио Балотелли прокомментировал ДТП, в которое он попал вчера, 24 ноября.

«Я просто разбил свою машину, а потом поехал домой на другом автомобиле. Я думал, что поднимать большой шум из-за чего-то подобного — это то, что уже вышло из моды. Мог бы понять, если бы кто-нибудь пострадал в этой аварии, но я просто разбил машину и поехал домой.

Существует миллиард проблем, но единственное, что я вижу в СМИ, — это обсуждение моего несчастного случая. Было бы проблемой, если бы у меня не было комплексной страховки, но, к счастью, она у меня есть. Вместо того, чтобы говорить о важных проблемах, они говорят об этом. Невероятно!» — приводит слова Балотелли Football Italia.

Напомним, авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа 23 ноября. 33-летний футболист вышел из салона своего автомобиля, пошатываясь. Сработали все подушки безопасности автомобиля. Итальянскому футболисту была оказана медицинская помощь и проведён тест на алкоголь.