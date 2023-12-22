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Саттон поддержал Клоппа, который раскритиковал болельщиков «Ливерпуля»

Саттон поддержал Клоппа, который раскритиковал болельщиков «Ливерпуля»
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Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон поддержал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который раскритиковал болельщиков после матча Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (5:1).

«Юрген Клопп совершенно прав, что жалуется на болельщиков если он так считает. Я думаю, мы живем в эпоху, когда многие футбольные фанаты посещают матчи и возможно, ожидают слишком многого. И если он это сказал, то потому, что он так чувствует. «Ливерпулю» предстоит провести очень важный матч на выходных. Им нужны болельщики. «Энфилд» славится своей атмосферой или славился своей атмосферой, и им нужно снова приехать на выходные», — приводит слова Саттона Daily Mail.

Ранее Клопп пожаловался на болельщиков «Ливерпуля» из-за недостаточной поддержки в матче. 23 декабря «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Арсеналом» в чемпионате Англии.

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