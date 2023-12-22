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Президент «Наполи» Де Лаурентис: в январе мы подпишем трёх новых игроков

Президент «Наполи» Де Лаурентис: в январе мы подпишем трёх новых игроков
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Президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно, которое откроется в январе.

«В январе мы подпишем трёх новых игроков: нового центрального защитника, правого защитника в качестве дублёра Ди Лоренцо и нового полузащитника. Может быть, два полузащитника, посмотрим», — приводит слова де Лаурентиса журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на шестой строчке с 27 очками. В Кубке Италии неаполитанский клуб закончил своё выступление на стадии 1/8, где потерпел разгромное поражение от «Фрозиноне» со счётом 4:0.

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