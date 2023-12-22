Беллингем, Омородион, Довбик — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов чемпионата Испании, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после первой части сезона.
Лидером рейтинга стал 20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Второе место занял нападающий «Алавеса» Самуэль Омородион. На третьей строчке расположился украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик.
Топ-10 самых подорожавших игроков чемпионата Испании:
1. Джуд Беллингем («Реал», € 180 (+30) млн).
2. Самуэль Омородион («Алавес», € 20 (+14) млн).
3. Артём Довбик («Жирона», € 20 (+13) млн).
4. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», € 60 (+10) млн).
5. Ламин Ямал («Барселона», € 60 (+10) млн).
6. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», € 50 (+10) млн).
7. Нико Уильямс («Атлетик», € 50 (+10) млн).
8. Брайс Мендес(«Реал Сосьедад», € 40 (+10) млн).
9. Савио («Жирона», € 30 (+10) млн).
10. Янхель Клементе Эррера («Жирона», € 20 (+10) млн).
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