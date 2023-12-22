Беллингем, Омородион, Довбик — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

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Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов чемпионата Испании, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после первой части сезона.

Лидером рейтинга стал 20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Второе место занял нападающий «Алавеса» Самуэль Омородион. На третьей строчке расположился украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик.

Топ-10 самых подорожавших игроков чемпионата Испании:

1. Джуд Беллингем («Реал», € 180 (+30) млн).

2. Самуэль Омородион («Алавес», € 20 (+14) млн).

3. Артём Довбик («Жирона», € 20 (+13) млн).

4. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», € 60 (+10) млн).

5. Ламин Ямал («Барселона», € 60 (+10) млн).

6. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», € 50 (+10) млн).

7. Нико Уильямс («Атлетик», € 50 (+10) млн).

8. Брайс Мендес(«Реал Сосьедад», € 40 (+10) млн).

9. Савио («Жирона», € 30 (+10) млн).

10. Янхель Клементе Эррера («Жирона», € 20 (+10) млн).

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