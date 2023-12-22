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Transfermarkt: в топ-5 самых подешевевших игроков Ла Лиги только футболисты «Барселоны»

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после первой части сезона.

Лидером рейтинга стал полузащитник «Барселоны» Педри. На второй строчке также расположился хавбек сине-гранатовых — Френки де Йонг. Замкнул тройку ещё один представитель каталонского клуба — правый вингер Рафинья.

Топ-10 самых подешевевших игроков испанской Примеры:

1. Педри («Барселона», € 90 (-10) млн).

2. Френки де Йонг («Барселона», € 80 (-10) млн).

3. Рафинья («Барселона», € 50 (-10) млн).

4. Жоау Канселу («Барселона», € 40 (-10) млн).

5. Жоау Феликс («Барселона», € 40 (-10) млн).

6. Тибо Куртуа («Реал», € 35 (-10) млн).

7. Давид Алаба («Реал», € 30 (-10) млн).

8. Родриго де Пауль («Атлетико», € 30 (-10) млн).

9. Анхель Корреа («Атлетико», € 20 (-10) млн).

10. Роберт Левандовски («Барселона», € 20 (-10) млн).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.