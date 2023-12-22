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Россия — в топ-10 стран по голам местных игроков в ЛЧ до 2020 года

Россия — в топ-10 стран по голам местных игроков в ЛЧ до 2020 года
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Россияне занимают 10-е место по количеству голов в Лиге чемпионов до 2020 года. Об этом сообщил Compare.bet.

В период с сезона-1992/1993 по сезон-2019/2020 больше всех мячей в Лиге чемпионов забили бразильцы — 922. Россия расположилась на 10-м месте — 192.

Топ-10 стран с наибольшим количеством голов в Лиге чемпионов (1992/1993 — 2019/2020):

1. Бразилия — 922.
2. Испания — 722.
3. Франция — 697.
4. Аргентина — 554.
5. Германия — 532.
6. Нидерланды — 487.
7. Италия — 436.
8. Англия — 415.
9. Португалия — 382.
10. Россия — 192.

Лучшим бомбардиром за этот период стал португалец Криштиану Роналду — 130 голов. Аргентинец Лионель Мессии забил 115 мячей. Среди россиян наибольшее количество голов у Артёма Дзюбы — восемь.

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