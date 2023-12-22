Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россия — в топ-10 стран по голам местных игроков в ЛЧ до 2020 года

Россияне занимают 10-е место по количеству голов в Лиге чемпионов до 2020 года. Об этом сообщил Compare.bet.

В период с сезона-1992/1993 по сезон-2019/2020 больше всех мячей в Лиге чемпионов забили бразильцы — 922. Россия расположилась на 10-м месте — 192.

Топ-10 стран с наибольшим количеством голов в Лиге чемпионов (1992/1993 — 2019/2020):

1. Бразилия — 922.

2. Испания — 722.

3. Франция — 697.

4. Аргентина — 554.

5. Германия — 532.

6. Нидерланды — 487.

7. Италия — 436.

8. Англия — 415.

9. Португалия — 382.

10. Россия — 192.

Лучшим бомбардиром за этот период стал португалец Криштиану Роналду — 130 голов. Аргентинец Лионель Мессии забил 115 мячей. Среди россиян наибольшее количество голов у Артёма Дзюбы — восемь.