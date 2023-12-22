«Лацио» уверенно победил «Эмполи» в выездном матче Серии А
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Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Лацио» одержал победу со счётом 2:0.
На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи. На 67-й минуте второй мяч гостей забил нападающий Маттиа Дзакканьи.
«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 17 матчей. «Эмполи» находится на 18-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).
Италия - Серия А . 17-й тур
22 декабря 2023, пятница. 20:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Гендузи – 9' 0:2 Дзакканьи – 67'
В параллельном матче «Дженоа» на выезде обыграла «Сассуоло» — 2:1.
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