«Лацио» уверенно победил «Эмполи» в выездном матче Серии А

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Лацио» одержал победу со счётом 2:0.

На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи. На 67-й минуте второй мяч гостей забил нападающий Маттиа Дзакканьи.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 17 матчей. «Эмполи» находится на 18-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).

В параллельном матче «Дженоа» на выезде обыграла «Сассуоло» — 2:1.