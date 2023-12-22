Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» уверенно победил «Эмполи» в выездном матче Серии А

«Лацио» уверенно победил «Эмполи» в выездном матче Серии А
Комментарии

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Лацио» одержал победу со счётом 2:0.

На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи. На 67-й минуте второй мяч гостей забил нападающий Маттиа Дзакканьи.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 17 матчей. «Эмполи» находится на 18-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).

Италия - Серия А . 17-й тур
22 декабря 2023, пятница. 20:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Гендузи – 9'     0:2 Дзакканьи – 67'    

В параллельном матче «Дженоа» на выезде обыграла «Сассуоло» — 2:1.

Италия - Серия А . 17-й тур
22 декабря 2023, пятница. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 2
Дженоа
Генуя
1:0 Пинамонти – 28'     1:1 Гудмундссон – 64'     1:2 Экубан – 87'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android