«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: Фоден сделал счёт разгромным в финале клубного ЧМ

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В эти минуты проходит финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Встреча проводится в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на первой минуте аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте «горожане» увеличили преимущество благодаря автоголу защитника «Флуминенсе» Нино.

На 72-й минуте Фил Фоден довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Альвареса. Матео Ковачич отборолся за мяч и исполнил пас к левому краю штрафной, откуда Альварес сильно прострелил вдоль ворот, а Фоден в подкате замкнул дальнюю штангу.

Напомним, в полуфинале турнира «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над японской командой «Урава Ред Даймондс» (3:0), а «Флуминенсе» оказался сильнее египетского «Аль-Ахли» (2:0).