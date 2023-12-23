Неймар угодил в скандал. Девушка сообщила об интимной связи с ним и угрозах в свой адрес

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар обратился в суд с иском в отношении девушки, заявившей об интимной связи с игроком, сообщает Football365.

Речь идёт о Софии Барклай. Девушка утверждает, что в 2021 году во время одной из вечеринок у неё была интимная связь с Неймаром и сёрфером Педро Скуби. София заявила, что ей запретили сообщать о факте сексуальной связи с бразильцем, так как за это она может быть оштрафована на € 3 700 тыс.

Барклай сообщила, что ей неоднократно поступали угрозы физической расправы от фанатов нападающего.

Неймар потребовал возместить € 18 тыс. в качестве компенсации за моральный вред.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года из-за травмы.

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