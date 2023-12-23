Экс-вратарь «Арсенала» Леманн оштрафован на € 420 000 за порчу имущества соседа бензопилой

Бывший вратарь лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии» Йенс Леманн (на фото в центре) приговорён судом к выплате штрафа в размере € 420 тыс за нанесение материального ущерба, неоднократное оскорбление полицейских и попытку мошенничества. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что прокуратура также запросила тюремного заключения для немецкого вратаря сроком на десять месяцев.

Полтора года назад Леманн, взяв бензопилу, забрался в гараж своего соседа и распилил балку крыши, предварительно перерезав провода камеры видеонаблюдения, которая, тем не менее, продолжила вести съёмку. На суде 54-летний экс-игрок заявил, что не помнит этого, так как страдает от провалов в памяти.

Помимо этого, в 2021 и 2022 году Леманн дважды нарушил правила парковки в аэропорту Мюнхена. После того, как бывший футболист зарядил свой электрический Porsche, он вплотную подъехал к к другим автомобилям у шлагбаума на выезде с парковки и выехал вместе с ними, не заплатив за подзарядку своей машины, сэкономив таким способом € 300.