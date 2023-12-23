Нападающий «Факела» Максимов: весенняя часть сезона для нас будет вдвойне сложной

Нападающий «Факела» Максим Максимов оценил результаты команды в первой части сезона-2023/2024 чемпионата России. Воронежцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 18 матчей.

«Первую часть сезона для «Факела» оцениваю позитивно. То место, на котором мы сейчас находимся, — положительный результат для нас. Эта часть сезона для нас складывалась по-разному. Сначала был достаточно тяжёлый отрезок, затем ситуацию выправили: начали набрать очки, была беспроигрышная серия. Наверное, могли выступить и лучше, но понимаем, что могли и хуже. 11-е место — закономерное.

Теперь всё зависит от нас. Нужно провести хорошую работу на сборах и подготовиться к весенней части сезона. Там каждая игра будет вдвойне сложной, и все это понимают. Надо собраться и пройти её очень ответственно», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.