Беленов: с приходом Ташуева произошла встряска, все почувствовали уверенность

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов рассказал о работе с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

«Почувствовал ли больше уверенности, когда при Ташуеве стал первым номером? Думаю, что уверенность в своих силах появляется, когда ты видишь результат своей работы. Не скажу, что до этого я плохо тренировался и что-то делал не так, но на тот момент у нас произошли большие перестановки в тактическом плане, произошла встряска с приходом нового тренера, результаты поменялись. От этого не только я, а все почувствовали уверенность.

Изменился ли Ташуев в тренерском плане? У меня со многими тренерами нормальные рабочие отношения. Я ни к кому в друзья не набиваюсь. Подход Ташуева в работе не изменился. Конечно, он стал мудрее и опытнее, потому что поработал во многих клубах Беларуси, в «Ахмате», — приводит слова Беленова Metaratings.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.