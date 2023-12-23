Лапорта и Перес обсудят проект Суперлиги на встрече во время Суперкубка Испании

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта и руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес проведут рабочую встречу в период выступления их команд в Суперкубке Испании в начале января с целью обсуждения дальнейших шагов по развитию проекта Европейской Суперлиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, функционеры встретятся в саудовском Эр-Рияде, где в частности продумают стратегию того, как им действовать в условиях протеста большого количества европейских грандов, связанного с потенциальным созданием Суперлиги. Кроме того, Лапорта и Перес намерены ещё раз проанализировать все достоинства этого турнира.

Напомним, 10 января в матче Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Осасуной». На следующий день, 11 января «Реал» встретится с мадридским «Атлетико».

Легитимная возможность создания Суперлиги появилась после того, как 21 декабря Суд Европейского Союза вынес решение о невозможности установления монополии на проведение турниров со стороны УЕФА и ФИФА.

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