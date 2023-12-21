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Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал решение Европейского суда о Суперлиге

Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал решение Европейского суда о Суперлиге
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Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Европейского суда о Европейской Суперлиге.

«Защищая интересы членов, мы сочли, что должны обеспечить нынешнюю и будущую устойчивость организации. Пришло время, чтобы клубы получили больший контроль над своей судьбой и своим будущим.

Я хочу ясно дать понять, что наша позиция такова: «Барса» не намерена выступать против испанской Ла Лиги или против национальных лиг. Напротив, с лучшей европейской конкуренцией и с большим количеством ресурсов национальные лиги будут более сбалансированными и конкурентоспособными.

Мы хотим установить открытый и конструктивный диалог с целью создания синергии между всеми сторонами. Чтобы вступить в дебаты, которых мы требуем, необходимо было прояснить юридический вопрос о том, является ли нынешняя монополия ФИФА и УЕФА совместимой с европейской моделью. Сегодня с нами соглашаются, решив, что в нынешнем статус-кво европейского футбола существует монополия, несовместимая с принципами европейского права.

Отныне открывается историческая возможность решить некоторые серьёзные проблемы, которые ставят под угрозу будущую жизнеспособность подавляющего большинства клубов», — приводит слова Лапорты Marca.

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