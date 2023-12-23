«Прекратите придумывать версии!» Сын Лавесси — о ножевом ранении своего отца

Диего Лавесси, являющийся братом бывшего нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси, сообщил о состоянии экс-игрока после того, как 20 декабря он был экстренно госпитализирован в связи с полученным ножевым ранением в конфликте с родственниками.

«Эсекьель чувствует себя хорошо», — написал Диего в своей соцаильной сети.

Также данный инцидент прокомментировал сын бывшего футболиста «ПСЖ» Томас Лавесси, который сказал следующее: «Прекратите придумывать версии, потому что это семейный вопрос!».

Ранее в семье экс-игрока отрицали факт того, что произошла драка между родственниками. Близкие Лавесси указывали, что аргентинец упал с лестницы, когда хотел поменять лампочку.

Также существуют подозрения, что инцидент связан с наркотиками, в связи с чем полиция начала его расследование.