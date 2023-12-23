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Макрон: надеюсь, Заир-Эмери сотворит чудо вместе со сборной Франции на Евро-2024

Макрон: надеюсь, Заир-Эмери сотворит чудо вместе со сборной Франции на Евро-2024
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Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мнением о полузащитнике «ПСЖ» и французской национальной команды Уоррене Заир-Эмери.

«Заир-Эмери является одним из молодых талантов нынешней сборной Франции. Надеюсь, что в свои 17 лет он попадёт в заявку на чемпионат Европы 2024 года и сотворит там чудо. Для него это станет знаковым событием», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Напомним, Заир-Эмери дебютировал в составе основной сборной Франции 18 ноября 2023 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Гибралтаром (14:0). В той встрече 17-летний футболист забил свой первый гол за сборную. Однако покинул поле уже на 20-й минуте из-за вывиха лодыжки.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Заир-Эмери принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

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