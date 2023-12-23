Стало известно, сколько денег есть у Суперлиги на запуск турнира и первые три года

У Европейской Суперлиги есть € 15 млрд на то, чтобы начать соревнование и покрыть первые три года его проведения. Об этом сообщает журналист Хорхе Калабрес в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, 21 декабря был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. В данный момент в списке участников Суперлиги находятся только испанские «Барселона» и «Реал».

Многие топовые европейские команды уже успели отказаться от участия в турнире. Среди них «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Атлетико», «Интер», «Бавария» и «ПСЖ».