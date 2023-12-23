Relevo: глава Суперлиги будет привлекать к проекту клубы из АПЛ в последнюю очередь

Бернд Райхарт, главный директор компании А22 Sports, занимающейся разработкой Европейской Суперлиги, намерен вести переговоры с клубами из английской Премьер-лиги на предмет их присоединения к новому турниру в последнюю очередь. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Райхарт признаёт высокий статус чемпионата Англии и считает, что он уже представляет собой Суперлигу. С целью заручиться поддержкой английских клубов относительно создания нового турнира в Европе директор компании А22 Sports разработал план, общая суть которого сводится к тому, что сначала он намерен убедить в целесообразности участия в Суперлиге команды из других чемпионатов. После того, как Райхарт сделает это, по его мнению, у клубов из АПЛ не останется никакого выбора, кроме как того, чтобы тоже присоединиться к этому проекту.

Напомним, ранее такие английские клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» публично объявили об отказе участия в Европейской Суперлиге.