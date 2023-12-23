В «Нефтехимике» подтвердили интерес «Зенита» и «Спартака» к 14-летнему игроку Салихову

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» заинтересованы в приобретении 14-летнего нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Леонида Салихова.

«Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но [мы] думаем, что он хочет переехать», — сказали в пресс-службе «Нефтехимика» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Напомним, помимо игры за «Нефтехимик» Салихов также провёл два матча за российскую национальную команду для игроков не старше 15 лет.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 36 очков и сейчас занимают второе место. В свою очередь «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.