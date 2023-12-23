Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Нефтехимике» подтвердили интерес «Зенита» и «Спартака» к 14-летнему игроку Салихову

В «Нефтехимике» подтвердили интерес «Зенита» и «Спартака» к 14-летнему игроку Салихову
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» заинтересованы в приобретении 14-летнего нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Леонида Салихова.

«Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но [мы] думаем, что он хочет переехать», — сказали в пресс-службе «Нефтехимика» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Напомним, помимо игры за «Нефтехимик» Салихов также провёл два матча за российскую национальную команду для игроков не старше 15 лет.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 36 очков и сейчас занимают второе место. В свою очередь «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.

Материалы по теме
AS: «Реал» может арендовать защитника «Зенита» Роберта Ренана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android