AS: «Реал» может арендовать защитника «Зенита» Роберта Ренана

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает AS, руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность аренды бразильского футболиста с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось, что бразильский «Интернасьонал» близок к подписанию Роберта Ренана. Также была информация, что на футболиста претендовал «Вест Хэм Юнайтед», предлагавший € 25 млн, но в последний момент переговоры застопорились.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023-го. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн.