Грилиш — об обвинениях Мело в неуважении к сопернику: я никогда не кричал «Оле»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш отреагировал на слова защитника «Флуминенсе» Филипе Мело, который после финального матча клубного чемпионата мира заявил, что англичанин проявил неуважение к бразильской команде, поскольку во время игры кричал «Оле».

«Я ни разу не выкрикнул «Оле», — написал Грилиш своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Мело заявил, что подобное поведение недопустимо со стороны футболистов.

В финале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» со счётом 4:0, таким образом, став первой английской командой, которая завоевала пять трофеев в течение одного календарного года. Ранее подопечные Гвардиолы также выиграли чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии.