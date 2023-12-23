Гендир «Пари НН»: планов по поводу Кротова после его возвращения из «Алании» пока нет

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возвращение нападающего Вячеслава Кротова, который в сентябре был отправлен в аренду во владикавказскую «Аланию» до конца 2023 года.

«Планов на счёт Вячеслава Кротова после его возвращения из «Алании» пока нет. Продление контракта? Переговоры ещё не начались», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Вячеслав Кротов принял участие в 12 матчах за «Аланию» во всех официальных турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Согласно данным, представленным на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 350 тысяч.