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Тен Хаг использовал 10 пар в центре обороны «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Тен Хаг использовал 10 пар в центре обороны «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
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В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проводится на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. В центре обороны гостей играет пара Джонни ЭвансВилли Камбвал. Это уже 10-я связка, использованная главным тренером Эриком тен Хагом в нынешнем сезоне. Об этом сообщает телеграм-канал ManUtd.ru.

Помимо них, на позиции центрального защитника команды также успели поиграть Рафаэль Варан, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу.

В данный момент счёт в игре «Вест Хэма» и «Манчестер Юнайтед» не открыт. Идёт второй тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Боуэн – 72'     2:0 Кудус – 78'    

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 27 очков.

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