«Ньюкасл» сенсационно проиграл аутсайдеру АПЛ — «Лутон Таун»
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Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречались «Лутон Таун» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч забил на 25-й минуте Эндрос Таунсенд после передачи партнёра по команде Росса Баркли.
На данный момент после 18 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Лутон Таун» располагается в зоне вылета, на 18-м месте с 12 очками. «Ньюкасл Юнайтед» находится на седьмой строчке с 29 очками. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал», который в своём активе имеет 39 очков.
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Таунсенд – 25'
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