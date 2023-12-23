«Ньюкасл» сенсационно проиграл аутсайдеру АПЛ — «Лутон Таун»

Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречались «Лутон Таун» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил на 25-й минуте Эндрос Таунсенд после передачи партнёра по команде Росса Баркли.

На данный момент после 18 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Лутон Таун» располагается в зоне вылета, на 18-м месте с 12 очками. «Ньюкасл Юнайтед» находится на седьмой строчке с 29 очками. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал», который в своём активе имеет 39 очков.