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«Астон Вилла» намерена приобрести экс-футболиста «Челси»

«Астон Вилла» намерена приобрести экс-футболиста «Челси»
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«Астон Вилла» может подписать воспитанника лондонского «Челси» — вингера Сэмюэла Айлинга, ныне выступающего за «Ювентус». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, Айлинг является одной из главных целей бирмингемцев в зимнее трансферное окно. «Ювентус» может согласиться на продажу своего игрока за € 20 млн. Отмечается, что на 20-летнего вингера также претендует «Тоттенхэм». Сам футболист заинтересован в смене команды, так как практически не имеет игровой практики в туринском клубе.

Айлинг находится в системе «Ювентуса» с 2020 года. В текущем сезоне вингер провёл за «бьянконери» семь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису со стороны «Арсенала».

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