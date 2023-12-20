«Арсенал» продолжает надеяться на подписание Дугласа Луиса

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бразилии Дуглас Луис продолжает оставаться в сфере интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы лондонского клуба считают бразильца идеальным кандидатом для усиления центральной линии поля. «Канониры» будут предпринимать попытки по подписанию Луиса в январе. «Астон Вилла», в свою очередь, на данный момент не готова расставаться с одним из своих лидеров. Позиция бирмингемцев относительно продажи игрока не поменялась с ноября.

Дуглас Луис перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Сити» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 16,8 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Виллу» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в € 60 млн.