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«Арсенал» продолжает надеяться на подписание Дугласа Луиса

«Арсенал» продолжает надеяться на подписание Дугласа Луиса
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Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бразилии Дуглас Луис продолжает оставаться в сфере интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы лондонского клуба считают бразильца идеальным кандидатом для усиления центральной линии поля. «Канониры» будут предпринимать попытки по подписанию Луиса в январе. «Астон Вилла», в свою очередь, на данный момент не готова расставаться с одним из своих лидеров. Позиция бирмингемцев относительно продажи игрока не поменялась с ноября.

Дуглас Луис перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Сити» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 16,8 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Виллу» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в € 60 млн.

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