Мартинес — о Роналду: он одержим тем, чтобы быть лучшим — прирождённый победитель

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о работе с форвардом и капитаном национальной команды Криштиану Роналду.

«Каждый игрок в сборной – уникальный и особенный. Криштиану оказывает положительное влияние на нашу команду. Он прирождённый победитель. Всегда приезжает на новые матчи с одержимостью быть лучшим.

Криштиану бессмысленно сравнивать с другими игроками. Никто не проводит 20-летний отрезок на его уровне.

Пепе в этом плане очень похож на Криштиану. Когда эти футболисты тренируются, создаётся впечатление, что они впервые попали в сборную. Я никогда в жизни не видел такого серьёзного подхода», – приводит слова Мартинеса Noticias ao Minuto.

Роналду в течение этого года 51 раз отмечался голами в футболке «Аль-Насра». Ещё 10 мячей футболист забил за национальную команду Португалии в отборе на Евро-2024. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.