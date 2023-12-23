«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» и упустил шанс выйти на первое место в АПЛ

Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» со счётом 1:1.

В самом начале встречи, на четвёртой минуте, Габриэл открыл счёт, выведя «Арсенал» вперёд — 1:0. На 29-й минуте Мохамед Салах сравнял счёт. Гол Салаха так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:1, ничья.

После результата данного матча «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, обойдя «Астон Виллу». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Арсенал» же остался на первой строчке, в активе «канониров» 40 очков после 18 матчей чемпионата. Таким образом, команда Юргена Клоппа упустила возможность обойти «Арсенал» и выйти на первое место в АПЛ.