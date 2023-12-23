«С радостью отдал бы ему свою ключицу». Клопп — о травме Цимикаса после столкновения с ним

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод матча 18-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1), в котором полузащитник «Арсенала» Букайо Сака жёстко толкнул защитника «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса. После контакта грек упал за пределами поля, попутно сбив главного тренера мерсисайдцев. Кроме того, после столкновения с Клоппом Цимикас получил травму и был заменён.

«Конечно, этот эпизод на меня. У меня не было боли, но я подумал, что, возможно, с Костасом всё будет в порядке. Я бы с радостью отдал ему свою ключицу, чтобы он снова был в порядке. Это не круто, когда что-то подобное происходит у тебя на глазах и ты в этом участвуешь в этом эпизоде, я даже до конца не был уверен, что произошло и упал ли я на него. Это неприятно видеть», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, после результата данного матча «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, обойдя «Астон Виллу». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Арсенал» же остался на первой строчке, в активе «канониров» 40 очков после 18 матчей чемпионата. Таким образом, команда Юргена Клоппа упустила возможность обойти «Арсенал» и выйти на первое место в АПЛ.