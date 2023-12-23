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Судья не дал карточку Саке за жёсткий толчок Цимикаса под Клоппа в матче «Ливерпуля»

Судья не дал карточку Саке за жёсткий толчок Цимикаса под Клоппа в матче «Ливерпуля»
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Продолжается матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

На 33-й минуте встречи полузащитник «Арсенала» Букайо Сака жёстко толкнул защитника «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса. После контакта грек упал за пределами поля, попутно сбив главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Кроме того, после столкновения с Клоппом Цимикас получил травму и был заменён. Стоит отметить, что главный арбитр встречи Крис Кавана не дал Саке даже жёлтую карточку.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE

Помимо этого, у «Ливерпуля» также на травме и основной левый защитник Эндрю Робертсон.

Напомним, «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Арсенал» же находится на первой строчке, в активе «канониров» 39 очков после 17 матчей чемпионата.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 4'     1:1 Салах – 29'    
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