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Тренер «Наполи» разозлился на Моуринью из-за слов после матча

Тренер «Наполи» разозлился на Моуринью из-за слов после матча
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри разозлился из-за слов наставника «Ромы» (0:2) Жозе Моуринью после матча 17-го тура чемпионата Италии. Напомним, ранее Моуринью заявил, что уже через пять минут матча понял, что «Рома» одержит победу в этой встрече.

«Попробуйте задавать вопросы мне, а не рассказывать мне, что сказал кто-то другой. Как только вы зададите мне вопросы, я постараюсь на них ответить. Я убежден, что мы были единственной командой, которая могла победить на этом этапе. Мы доминировали во владении мячом. Я не думаю, что «Рома» что-то сделала, кроме того, что Андреа Белотти создал этот шанс, что было нашей ошибкой.

Мы контролировали ситуацию, думали, что возьмём на себя инициативу и выиграем матч, но потом всё пошло так, как получилось, так что давайте двигаться дальше», — приводит слова Маццари Football Italia.

На данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков. «Наполи» (27), в свою очередь, находится на седьмом месте.

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23 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Пеллегрини – 76'     2:0 Лукаку – 90+6'    
Удаления: нет / Политано – 66', Осимхен – 86'

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