Нападающий «Вест Хэма» Боуэн: мы хотим быть как минимум в первой шестёрке

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн прокомментировал победу в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Это никогда не было прогулкой в парке. «Манчестер Юнайтед» — действительно топ-команда в этой лиге. Во втором тайме мы не сдавались, продолжали атаковать и забили. Затем, что ещё более важно, мы забили второй гол довольно быстро после этого, так сделали игру более комфортной для нас в последние 10 минут.

С голами приходит уверенность, когда ты забиваешь несколько голов, чувствуешь, что играешь хорошо. Это помогает мне. Это то, что я хотел делать в этом сезоне, — играть на хорошем уровне неделю за неделей.

Это было хорошее начало сезона, всегда есть куда расти. Качество в лиге в этом сезоне, особенно в топ-10, вероятно, лучшее, когда мне приходилось играть за долгое время. «Астон Вилла», «Брайтон» и «Челси» — отличные команды. Всё, что мы можем сделать, это выигрывать наши матчи, но мы точно хотим быть как минимум в первой шестёрке», — приводит слова Боуэна ВВС.