«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и опустился на восьмое место в АПЛ

Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 72-й минуте, Джаррод Боуэн открыл счёт в матче, выведя «Вест Хэм» вперёд. Вскоре, на 78-й минуте, Мохаммед Кудус удвоил преимущество хозяев — 2:0. Гол Кудуса так и остался последним в данной встрече, «Вест Хэм» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» опустился на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» поднялся на шестую строчку, заработав 30 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Арсенал» (39 за 17 встреч).