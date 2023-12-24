Ромелу Лукаку: цель «Ромы» в Серии А финишировать четвёртой, а может быть, даже и выше

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку поделился мнением о минувшем матче 17-го тура Серии А с «Наполи», в котором «волки» одержали победу со счётом 2:0, а также рассказал об амбициях римского клуба в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Это был сложный матч, но мы показали себя зрелой, опытной и качественной командой. Думаю, мы заслужили победу прежде всего за наш второй тайм. Важно выигрывать подобные матчи, если мы ставим перед собой цель финишировать четвёртыми или выше», — приводит слова Лукаку DAZN.

Напомним, благодаря этой победе «Рома» смогла опередить «Наполи» в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь после 17 туров Серии А подопечные Моуринью набрали 28 очков и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Наполи» заработал 27 очков и расположился на седьмой строчке.