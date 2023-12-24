«Интер» близок к продлению контракта с Димарко до 2028 года

Переговорный процесс между «Интером» и защитником «нерадзурри» Федерико Димарко о пролонгации трудового соглашения 26-летнего футболиста с клубом до 2028 года находится на завершающей стадии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, по новому контракту заработная плата игрока составит € 4 млн в год. Также Димарко получит бонус в размере € 1 млн.

Напомним, Димарко является воспитанником «Интера». Он дебютировал за основную команду миланского клуба в 2014 году. За этот период 26-летний футболист принял участие в 119 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Димарко составляет € 50 млн.