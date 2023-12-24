Колыванов: иностранцы в основном учат матерные слова, нужно знать хотя бы общие фразы

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказал мнение об изучении русского языка легионерами Российской Премьер-Лиги.

«Когда мы приезжали за границу, то учили язык той страны, где играли. Видимо, для иностранцев, которые играют у нас, наш язык сложный. Но им нужно знать хотя бы какие-то общие фразы, чтобы понимать. Не думаю, что руководители согласятся прописывать в контракты футболистов обязательное изучение русского языка. Также и футболисты, которые приедут, не согласятся на такие условия. Они в основном учат матерные слова, почему-то это у них хорошо запоминается (смеётся). Но пусть учат, не лентяйничают!

Когда я играл в Италии, то я сам хотел выучить язык, потому что хотелось общаться, было бы неудобно и стыдно не знать. Сначала было трудно, потому что они быстро говорили, но через три месяца стал понимать, а через полгода заговорил. Тут главное — желание», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Во время карьеры футболиста Игорь Колыванов выступал за итальянские «Фоджу» и «Болонью».