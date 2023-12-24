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В «Оренбурге» прокомментировали информацию об интересе «Интер Майами» к Флорентину

В «Оренбурге» прокомментировали информацию об интересе «Интер Майами» к Флорентину
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал новость о том, что американский «Интер Майами» интересуется полузащитником Габриэлем Флорентином.

«Никаких предложений по Флорентину не было. Останется ли игрок зимой в «Оренбурге»? Я не знаю, но пока никаких обращений не было», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что в подписании футболиста «Оренбурга» заинтересован лично главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино. Отмечалось, что в ближайшее время американский клуб намерен сделать предложение по переходу игрока.

В текущем сезоне 24-летний Габриэл Флорентин принял участие в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.

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