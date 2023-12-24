Представитель Флорентина: клубу из США технически сложно перевести деньги в Россию

Исполнительный директор компании Ultimate Sports, представляющей интересы Габриэля Флорентина в России, Марат Хинчагов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Оренбурга» в «Интер Майами».

«Мы по всем нашим клиентам-футболистам проводим свою часть работы. Много с кем контактируем, общаемся, обсуждаем варианты. Конкретно по Флорентину общение тоже идёт с представителями разных клубов. Интерес к нему проявляют топ-клубы Аргентины, испанские «Уэска», «Хетафе». Что касается МЛС, то да, интерес есть, но дальше разговоров дело пока не зашло.

Есть такой фактор, как оплата трансферов. И мы не представляем технически, как возможно совершение такого трансфера, так как у клубов могут возникнуть сложности с оплатой. Всерьёз о чём-то можно будет говорить только после выхода переговоров на следующий уровень. Сейчас это просто зондирование почвы», — сказал Хинчагов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.