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«Интер Майами», где играет Месси, хочет подписать полузащитника «Оренбурга» Флорентина

«Интер Майами», где играет Месси, хочет подписать полузащитника «Оренбурга» Флорентина
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Американский «Интер Майами», главной звездой которого является аргентинский нападающий Линель Месси, рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Оренбурга» Габриэля Флорентина. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в подписании футболиста российского клуба заинтересован лично главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино. Подчёркивается, что в самое ближайшее время американский клуб намерен сделать «Оренбургу» предложение по Флорентину.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение аргентинца с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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