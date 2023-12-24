«РБ Лейцпиг» готов продать Вернера в «Вест Хэм» — Bild

Немецкий «Ред Булл Лейцпиг» готов продать нападающего команды Тимо Вернера в английский «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Bild.

По информации источника, немецкая команда готова расстаться с форвардом уже в зимнее трансферное окно.

Вернер является воспитанником немецких «Штенхельда» и «Штутгарта». Летом 2016 года перебрался в «РБ Лейцпиг», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 23 млн, а уже через четыре года перешёл в «Челси» за € 53 млн. Однако в Англии не получилось и через два года вернулся обратно за € 20 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний немецкий нападающий сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя мячами и одной голевой передачей, при этом пробыл на поле всего 386 минут. На данный момент его рыночная стоимость составляет € 17 млн.