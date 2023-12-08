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Тренер «Лейпцига» Розе высказался о Вернере, который может покинуть клуб зимой

Тренер «Лейпцига» Розе высказался о Вернере, который может покинуть клуб зимой
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о ситуации с игровым временем нападающего Тимо Вернера. Экс-игрока «Челси» связывают с переходом в один из английских клубов в зимнее трансферное окно.

«В конце концов, главное — это принцип игры. Каждый игрок должен принять эту конкуренцию за игровое время. Теперь речь идёт о решении: принимаю ли я свою ситуацию и буду бороться? Или меняю всё?» — приводит слова немецкого специалиста журналист Филипп Хинце в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что руководство «РБ Лейпциг» готово обсудить предложения зимой, если Вернер захочет.

В текущем сезоне 27-летний Вернер принял участие в 13 матчах немецкого клуба во всех турнирах, в которых провёл на поле в общей сложности 185 минут. За это время футболист смог забить два гола и отдать одну результативную передачу.

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